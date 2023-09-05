بيع شقة بنتهاوس في نخلة جميرا بـ 60 مليون درهم

حققت شركة «رؤيا للتطوير العقاري»، شركة تطوير المشاريع العقارية الفاخرة التي أُطلقت مؤخراً، انجازين مهمين منذ إعلانها عن باكورة مشاريعها السكنية «إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا». وقد نجحت الشركة في بيع أولى شقق «بنتهاوس» الخمسة مقابل 60 مليون درهم، بالإضافة إلى بيع 80% من إجمالي وحدات المشروع الذي يقع على الهلال الغربي بنخلة جميرا.

وتبلغ مساحة شقة «بنتهاوس» 13,962 قدماً مربعاً وتوفر مجموعة من المرافق الراقية تشمل فناءً خاصاً، وحمام سباحة وكراسي للتشمس، وشرفة لتناول الطعام ومنطقة للشواء، ما يجعلها المسكن المثالي للراغبين في التميّز. وقد لاقت شقق «بنتهاوس» المؤلفة من أربع غرف نوم إقبالاً كبيراً ولم يتبق سوى عدد محدود من الوحدات للبيع.

وقال رامي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «رؤيا للتطوير العقاري»: «يُعد بيع أولى شقق»بنتهاوس«بقيمة 60 مليون درهم دلالة واضحة على المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها مشروع»إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا«، ويعكس أيضاً مدى التزامنا بتقديم تجربة معيشية فائقة الفخامة. ويسلّط نجاح الشركة في بيع 80٪ من إجمالي الوحدات السكنية الضوء على ثقة المشترين في رؤيتنا الرامية إلى تزويد السكان بتجربة متميزة من خلال العلامة التجارية الرائدة»إس إل إس«.

ويُعد»إس إل إس ريزيدنسز في نخلة جميرا«أول مشروع مستقل يحمل العلامة التجارية» إس إل إس«خارج الأمريكيتين، ويضم المشروع 113 وحدة سكنية خاصة ومصممة بعناية فائقة لتلبية مختلف احتياجات السكان. يقع مشروع»إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا' الشهيرة ويوفر إطلالات بانوراميه لا تُضاهى على أفق دبي ومياه الخليج العربي الزرقاء. كما يوفر باقة من المزايا ووسائل الراحة الفريدة التي تشمل الشاطئ الخاص المجهز بمحطات للشواء وألواح التجديف، بالإضافة إلى «ذا سوشيال هاوس» الذي يضم مساحة مخصصة للتمارين الرياضية، وقاعات خاصة لتناول الطعام، وغرفة للألعاب الترفيهية، ونادي للأطفال، وغرفة عرض سينمائي خاصة، إلى جانب صالة داخلية وخارجية للياقة البدنية.

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