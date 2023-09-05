بيع شقة بنتهاوس في نخلة جميرا بـ 60 مليون درهم
التاريخ
9/5/2023 2:11:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
حققت شركة «رؤيا للتطوير العقاري»، شركة تطوير المشاريع العقارية الفاخرة التي أُطلقت مؤخراً، انجازين مهمين منذ إعلانها عن باكورة مشاريعها السكنية «إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا». وقد نجحت الشركة في بيع أولى شقق «بنتهاوس» الخمسة مقابل 60 مليون درهم، بالإضافة إلى بيع 80% من إجمالي وحدات المشروع الذي يقع على الهلال الغربي بنخلة جميرا.
وتبلغ مساحة شقة «بنتهاوس» 13,962 قدماً مربعاً وتوفر مجموعة من المرافق الراقية تشمل فناءً خاصاً، وحمام سباحة وكراسي للتشمس، وشرفة لتناول الطعام ومنطقة للشواء، ما يجعلها المسكن المثالي للراغبين في التميّز. وقد لاقت شقق «بنتهاوس» المؤلفة من أربع غرف نوم إقبالاً كبيراً ولم يتبق سوى عدد محدود من الوحدات للبيع.
وقال رامي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «رؤيا للتطوير العقاري»: «يُعد بيع أولى شقق»بنتهاوس«بقيمة 60 مليون درهم دلالة واضحة على المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها مشروع»إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا«، ويعكس أيضاً مدى التزامنا بتقديم تجربة معيشية فائقة الفخامة. ويسلّط نجاح الشركة في بيع 80٪ من إجمالي الوحدات السكنية الضوء على ثقة المشترين في رؤيتنا الرامية إلى تزويد السكان بتجربة متميزة من خلال العلامة التجارية الرائدة»إس إل إس«.
ويُعد»إس إل إس ريزيدنسز في نخلة جميرا«أول مشروع مستقل يحمل العلامة التجارية» إس إل إس«خارج الأمريكيتين، ويضم المشروع 113 وحدة سكنية خاصة ومصممة بعناية فائقة لتلبية مختلف احتياجات السكان. يقع مشروع»إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا' الشهيرة ويوفر إطلالات بانوراميه لا تُضاهى على أفق دبي ومياه الخليج العربي الزرقاء. كما يوفر باقة من المزايا ووسائل الراحة الفريدة التي تشمل الشاطئ الخاص المجهز بمحطات للشواء وألواح التجديف، بالإضافة إلى «ذا سوشيال هاوس» الذي يضم مساحة مخصصة للتمارين الرياضية، وقاعات خاصة لتناول الطعام، وغرفة للألعاب الترفيهية، ونادي للأطفال، وغرفة عرض سينمائي خاصة، إلى جانب صالة داخلية وخارجية للياقة البدنية.
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