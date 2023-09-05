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بيع فيلا قيد الإنشاء في نخلة جميرا بـ 202 مليون درهم

9/5/2023 2:11:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم صفقة بيع فيلا قيد الانشاء في نخلة جميرا بقيمة 202 مليون درهم، وتبلغ مساحة أرض الفيلا 24921 قدم مربع.

وبلغت المبيعات التي سجلتها الدائرة منذ صباح اليوم حتى الآن 424 مليون درهم قيمة 80 صفقة بيع.

ومن جانب آخر، أعلنت شركة "رؤيا للتطوير العقاري" اليوم عن بيع أولى شقق الـ "بنتهاوس" الخمسة في مشروعها " إس إل إس ريزيدنسس في نخلة جميرا مقابل 60 مليون درهم
بالإضافة إلى بيع 80% من إجمالي وحدات المشروع الذي يقع على الهلال الغربي بنخلة جميرا.

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