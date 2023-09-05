محلل ببنك جولدمان ساكس يخفض تصنيف سهم كريدي أجريكول الفرنسي



خفض كريستوفر هالام

المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس تصنيف

سهم بنك

كريدي أجريكول الفرنسي من "محايد" إلى "يوصي ببيعه".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير المحلل لاقتصادي القول إن السعر المستهدف لسهم كريدي أجريكول حاليا يبلغ 50ر11 يورو وهو ما يقل بنسبة 8ر0% عن السعر المستهدف السابق.

وأشارت بلومبرج إلى أن المستثمرين الذين نفذوا توصيات هالام

في العام الماضي لم يحققوا أي عوائد على استثماراتهم في سوق الأسهم، مقابل وصول العائد على الأسهم إلى 37% خلال الفترة نفسها.

وفي الشهر الماضي أعلن المساهمون الإقليميون في بنك كريدي أجريكول اعتزامهم شراء كمية جديدة من أسهم البنك بقيمة مليار يورو (1ر1 مليار دولار)، في الوقت الذي حقق فيه البنك زيادة في أرباح الربع الثاني من العام الحالي.

وقال المساهمون الإقليميون في البنك إنهم يعتزمون زيادة حصتهم في كريدي أجريكول إلى حوالي 65%، مع السعي لاتمام الخطوة بنهاية النصف الأول من العام المقبل، بحسب شركة ساس رو لا بويت أحد المساهمين في البنك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه العملية تشبه عملية شراء أسهم في البنك بقيمة مليار يورو في نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه، أعلن بنك كريدي أجريكول زيادة صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25% إلى 04ر2 مليار يورو، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بقيمة 43ر1 مليار يورو.

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