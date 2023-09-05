حملة إمباور تنجح في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الفواتير

نجحت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم في تحقيق أهداف حملتها الصيفية السنوية لترشيد استهلاك طاقة التبريد وخفض قيمة الفواتير، التي انطلقت في بداية فصل الصيف تحت شعار "اضبط ووفر على24 درجة مئوية" في إطار جهودها الرامية الى ترسيخ ممارسات ثقافة الاستدامة لدى المتعاملين وبغية مواصلة تقديم خدمة تبريد المناطق بمواصفات عالمية صديقة للبيئة.

وكانت المؤسسة قد شاركت مع متعامليها منشورات متعددة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، تتضمن نصائح وارشادات تثقيفية مختلفة كفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة وابرزها ضبط المكيف على 24 درجة مئوية والتحقق من جهاز منظم حرارة التكييف والحفاظ على نظافة فلتر المكيفات و إغلاق الستائر والتشققات في النوافذ والأبواب وتظليل الأبواب والنوافذ الزجاجية و تقليل مصادر الحرارة والقيام بصيانة المنزل سنوياً وذلك لضمان راحتهم وسعادتهم.

وأوضحت المؤسسة أنه خلال الفترة الصيفية ما بين يونيو و اغسطس 2023، تلقت مكالمات هاتفية من المتعاملين بلغ عددها أكثر من 10,000 مكالمة بالإضافة الى الرسائل الالكترونية والتي بلغ عددها أكثر من 11,500 رسالة بغرض الاستفسار عن الحملة الصيفية وكيفية التوفير في الاستهلاك مما أظهر وعي المتعاملين المتزايد وتفاعلهم مع دعوات المؤسسة وحملتها الصيفية التوعوية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتواصل مع كل شرائح المتعاملين في المنشآت السكنية والتجارية والتي تغطيها خدمات "إمباور" والذي يزيد عددهم عن 110 ألف متعامل بغية حثهم وتشجيعهم على ترشيد الاستهلاك في إطار الحملة التي يتم اطلاقها للعام العاشر على التوالي والتي تركز على توعيتهم بضرورة ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة مئوية والتي تعد درجة حرارة مثالية للتبريد الفاعل والمطلوب والتي ستحقق تكلفة أقل لفواتيرهم الاستهلاكية من جهة وستساهم في حماية البيئة وتوفير الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات الكربونية وصولاً لعالم أخضر ومستدام من جهة أخرى.

وتوجه سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ"إمباور" بالشكر الى مختلف شرائح المتعاملين، وقال بإننا جميعاً، سواء كمؤسسة مزودة للخدمة أو متعاملين مستفيدين من الخدمة، معنيون بترشيد استهلاك الطاقة، وفوائدنا من هذه الممارسة المستدامة كبيرة تشملنا جميعاً وتصل بمكاسبها الى الأجيال القادمة مؤكداً على تزايد الطلب على خدمة "إمباور" في مختلف أنحاء دبي.

كما أوضح بن شعفار أن ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق في فترة الصيف خاصة يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة لافتاً الى أن "إمباور" تراهن على وعي المتعاملين بالمساهمة في خفض استهلاك الطاقة وتنبي حلول الاستدامة وصولا للاقتصاد الأخضر وتحقيقاً لمبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتبنتها حكومة دبي بهدف الحد من التغير المناخي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30 بالمائة وجعل الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والمدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول 2050.

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