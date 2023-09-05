وفاة الطفلة ياسمين المومني
التاريخ
9/5/2023 1:07:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نعى وزيرُ التَّربية والتَّعليم، والأسرةُ التَّربويَّة، الطالبة (ياسمين محمد جهاد المومني ).
ونشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الفيسبوك أن الطفلة من الصف الرابع الأساسي في مدرسة نبع الريان الخاصة/ مديريَّة تربية محافظة عجلون.
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