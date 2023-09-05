احمد خلف العضايلة في ذمة الله
التاريخ
9/5/2023 1:07:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَـــــةً
مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله فجر اليوم الثلاثاء الموافق 5-9-2023
(احمد خلف العضايلة ) " ابو مظفر"
صلاة الجنازة بعد صلاة العصر / العمقة - الكرك
تُقبل التعازي في ديوان العضايلة / العمقة للرجال
وللنساء في منزل المهندس محمد العضايلة / العمقة
من الساعة الرابعة عصراً
إنا لله وإنا إليه راجعون
MENAFN05092023000208011052ID1107006631
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.