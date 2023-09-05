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احمد خلف العضايلة في ذمة الله

9/5/2023 1:07:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَـــــةً


مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله فجر اليوم الثلاثاء الموافق 5-9-2023


(احمد خلف العضايلة ) " ابو مظفر"


صلاة الجنازة بعد صلاة العصر / العمقة - الكرك
تُقبل التعازي في ديوان العضايلة / العمقة للرجال
وللنساء في منزل المهندس محمد العضايلة / العمقة
من الساعة الرابعة عصراً


إنا لله وإنا إليه راجعون


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