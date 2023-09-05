احمد خلف العضايلة في ذمة الله



مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله فجر اليوم الثلاثاء الموافق 5-9-2023



(احمد خلف العضايلة ) " ابو مظفر"



صلاة الجنازة بعد صلاة العصر / العمقة - الكرك

تُقبل التعازي في ديوان العضايلة / العمقة للرجال

وللنساء في منزل المهندس محمد العضايلة / العمقة

من الساعة الرابعة عصراً



إنا لله وإنا إليه راجعون