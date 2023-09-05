تصيب بالعمى .. أعراض خطيرة لا تتجاهلها



جمعية أمراض الشبكية الألمانية أوضحت أن أسباب انفصال الشبكية تكون عادة:

داء السكري ‫(فيما يعرف باعتلال الشبكية السكري)



قصر النظر الشديد

تجلط الأوردة ‫العينية (بسبب الارتفاع الشديد للضغط الداخلي للعين وتصلب الشرايين ‫والمياه الزرقاء)



بعض أمراض العيون ترفع خطر انفصال الشبكية مثل الضمور البقعي ‫المرتبط بالعمر



‫أعراض انفصال الشبكية

‫وتتمثل أعراض انفصال الشبكية في تشوه الرؤية وفقدان المجال البصري ورؤية ‫ومضات ضوئية وما يعرف بمطر السخام (رؤية نقاط وكتل سوداء).



وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يشمل الجراحة والعلاج بالليزر.



‫وللحفاظ على صحة شبكية العين، ينبغي ارتداء نظارة شمسية مناسبة لحماية ‫العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مع اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على ‫التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع ‫الإقلاع عن التدخين.

الجزيرة