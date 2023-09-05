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تصيب بالعمى .. أعراض خطيرة لا تتجاهلها

9/5/2023 1:07:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يندرج ‫انفصال الشبكية ضمن أمراض العيون الخطيرة، إذ إن الإصابة به قد تؤدي إلى العمى في حال عدم علاجه في الوقت المناسب.


جمعية أمراض الشبكية الألمانية أوضحت أن أسباب انفصال الشبكية تكون عادة:
داء السكري ‫(فيما يعرف باعتلال الشبكية السكري)


قصر النظر الشديد
تجلط الأوردة ‫العينية (بسبب الارتفاع الشديد للضغط الداخلي للعين وتصلب الشرايين ‫والمياه الزرقاء)


بعض أمراض العيون ترفع خطر انفصال الشبكية مثل الضمور البقعي ‫المرتبط بالعمر


‫أعراض انفصال الشبكية
‫وتتمثل أعراض انفصال الشبكية في تشوه الرؤية وفقدان المجال البصري ورؤية ‫ومضات ضوئية وما يعرف بمطر السخام (رؤية نقاط وكتل سوداء).


وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يشمل الجراحة والعلاج بالليزر.


‫وللحفاظ على صحة شبكية العين، ينبغي ارتداء نظارة شمسية مناسبة لحماية ‫العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مع اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على ‫التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع ‫الإقلاع عن التدخين.

الجزيرة


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