نسب الفقر والبطالة أمام لجنة الاقتصاد النيابية اليوم

نسب الفقر والبطالة أمام لجنة الاقتصاد النيابية اليوم
التاريخ
9/5/2023 1:07:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الثلاثاء الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي.
وكان تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة أظهر ، أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023، وصل 21.9% بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع المماثل من عام 2022، وبانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022.
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