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نسب الفقر والبطالة أمام لجنة الاقتصاد النيابية اليوم

9/5/2023 1:07:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الثلاثاء الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي.

وكان تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة أظهر ، أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023، وصل 21.9% بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع المماثل من عام 2022، وبانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022.


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