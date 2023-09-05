في شهر سبتمبر يكون الوقت المناسب لشراء أجهزة "آيفون الجديدة"، وإذا كانت لديك عادة شرائه كل عام، فهناك عدة عوامل قد تحدد مدى حاجتك لترقية جهازك من عدمه، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

سواء قمت بشراء أحد طرازات "آيفون 15" الجديدة المتوقع إصدارها في 12 سبتمبر أم لا، فالأمر يعتمد على ثلاثة عوامل، وهي "حالة هاتفك الحالي، ومدى توافقه مع تحديث iOS 17 الوشيك، والميزات الجديدة للهاتف التالي".

متى لا يجب شراء جهاز جديد؟

إذا كان عمر جهاز "آيفون"، الخاص بك عامين أو ثلاثة أعوام ويعمل بشكل جيد، فمن المحتمل أن تتمكن من الاستفادة منه لمدة عام أو عامين آخرين.

ولا تقم بالترقية إذا كنت فقط بحاجة إلى بطارية جديدة.

وبمرور الوقت، تتحلل بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بجهاز "آيفون"، ولذلك فقد يتباطأ الأداء، ويستغرق تشغيل التطبيقات وقتا أطول، وتبدو الشاشة بطيئة أثناء التمرير.

ووقتها فقد تؤدي البطارية الجديدة، وليس الهاتف الجديد "المهمة".

وإذا كانت السعة القصوى للبطارية أقل من 80 بالمئة، تقول شركة "آبل" إنه يجب استبدالها.



وتكلفة الاستبدال المعتمد للبطارية من شركة "آبل"، أقل بكثير من تكلفة الهاتف الجديد، وعادةً ما تكون 89 دولارا.



إذا قمت بشراء تغطية "+AppleCare"، فسيتم تضمين عمليات استبدال البطارية.



وإذا كان هاتفك يعمل بكامل طاقته لكن الشاشة "متشققة" فهي فقط تحتاج إلى إصلاح.



ووقتها تحقق من سعر الشاشة البديلة، وسيكون ذلك أفضل من شراء هاتف جديد.

وتقدر شركة "آبل" سعر الجهاز الذي يحتوي على شاشة مكسورة بسعر 55 دولارا، بينما يصل سعر الجهاز الذي يحتوي على شاشة جيدة إلى 150 دولارا.

وبدون تغطية "+AppleCare" ستدفع لشركة "آبل" 199 دولارا مقابل استبدال شاشة "آيفون أكس أر"، بينما تبلغ تكلفة تبديل شاشة "أكس ماكس برو" 379 دولارا.



وإذا كانت مساحة التخزين على وشك النفاد، فقد يكون جهاز "آيفون" الخاص بك بطيئا، ووقتها يمكن مراجعة البيانات التي يمكنك حذفها.

ويتوقع المحللون تحديثا تدريجيا لهواتف هذا العام، بما في ذلك تحسين المعالج وبعض التحسينات في الكاميرا.

من المرجح أن يكون التغيير الأكثر بروزا هو التبديل إلى منفذ شحن USB-C العالمي من موصل Lightning الخاص بشركة "آبل"، وذلك امتثالا لتشريعات الاتحاد الأوروبي.

ولكن إذا كان لديك هاتف "آيفون 14" الصادر العام الماضي، فمن المحتمل أن تكون على ما يرام.

متى يجب شراء "آيفون" جديد؟

إذا كان هاتفك "آيفون" 8 أو 8 بلاس أو أكس،

فهو لا يدعم

نظام تشغيل iOS 17، ولذلك فإن التحديث الكبير التالي للبرنامج "لن يدعم هواتفكم".

ومن المهم أن يتمكن هاتفك من الترقية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS ، فهو يوفر ميزات جديدة بالإضافة إلى تحديثات أمنية مهمة وإصلاحات للأخطاء، وقد يؤدي استخدام البرامج القديمة إلى الإضرار بالأداء وتعريض بياناتك للخطر.

وإذا كان هاتفك يحتاج إلى "إصلاحات جادة" بتكلفة عالية فمن الأفضل شراء جهاز جديد.

وإذا كنت تريد الاستمتاع بأحدث البرامج، فقد تحتاج لشراء جهاز جديد، فلوحة المفاتيح التي تكمل الجمل أثناء الكتابة متاحة فقط على "آيفون 12"، والإصدارات الأحدث، وكذلك تفاعلات "فيس تايم"، التي يتم تشغيلها يدويًا.



وكذلك فإن ميزة إمكانية الوصول للأشخاص ضعاف البصر، والتي تسمى Point and Speak، ستعمل فقط على موديلات "12 برو"، والإصدارات الأحدث.

ومهما كان قرارك، انتظر حتى 12 سبتمبر، عندما تكشف "آبل" عن المميزات والإضافات الجديدة بهاتفها المرتقب.