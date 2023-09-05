8 حصص دراسية للحلقتين الثانية والثانوية خلال اليوم الدراسي

باشر أمس طلبة المدارس الحكومية في الفرع المدرسي الأول التوقيت الزمني الكامل لليوم الدراسي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2023 ـ 2024 لمختلف المراحل الدراسية، وذلك بناء على تعميم إدارات المدارس على طلابها، جداول الحصص الدراسية المقرر بواقع 8 حصص دراسية للحلقتين الثانية والثالثة (المرحلة الثانوية)، والمحددة بـ7 حصص لطلبة الحلقة الأولى.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حددت مواعيد انصراف الطلبة في الأسبوع الأول بشكل مبكر لكافة المراحل الدراسية، ضمن برنامج العودة التدريجية للطلبة ولتتمكن المدارس من تنظيم احتفالات ((أهلاً مدرستي)).

وتفصيلاً: تبدأ الحصة الأولى للحلقتين الثانية والثالثة للبنات من الساعة 8:15 وينتهي الدوام عند الساعة 3 عصراً من يوم الاثنين حتى الخميس، بواقع 8 حصص دراسية، وأما يوم الجمعة يبدأ اليوم الدراسي في الوقت ذاته وينصرف الطلاب عند الساعة 11:40، ويدرس الطلبة خلاله 4 حصص دراسية.

وأما طلبة الحلقة الثانية للبنين يبدأ دوامهم المدرسي عند الـ7 صباحاً وينتهي يومهم الدراسي عن الساعة 2 ظهراً، بواقع 8 حصص دراسية طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ينصرف الطلبة عند الساعة 10:40. وأما طلبة الحلقة الثالثة يزيد يومهم الدراسي 15 دقيقة عن الحلقة الثانية وينصرفون عند الساعة 2:15 خلال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة ينصرفون عند 10:40.

ووفقاً للجدول الزمني للحصص الدراسية للحلقة الأولى يبدأ الطابور الصباحي من 7:5 وينتهي اليوم الدراسي عند الساعة 12:45 ظهراً بواقع 7 حصص ومقرر زمن الحصة بـ45 دقيقة طوال أيام الأسبوع من الاثنين حتى الخميس، ويوم الخميس ينتهي اليوم الدراسي عند الساعة 10:30. ومن جهة أخرى، أكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة على مستوى الدولة انتظام طلابها بنسبة 100% بالحضور، في نهاية الأسبوع الماضي، ووفقاً لبرنامج العودة التدريجية للطلبة حسب الصفوف الدراسية، المقرر من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أو المقرر من المدارس الخاصة بشكل ذاتي للاهتمام بالطلبة الجدد. وحرصت المدارس على تسليم الكتب الدراسية وتعريف أولياء الأمور بخطة المدرسة خلال الفصل الدراسي الأول من خلال يوم مفتوح تم تخصيصه لأولياء الأمور للقاء المعلمين والوقوف على سياسة المدرسة.

وعرفت المدارس طلابها وذويهم بحزمة من الإرشادات والضوابط خلال العام الدراسي الجديد 2023 ـ 2024، لتعزيز السلوك الإيجابي. وحثت المدارس طلابها وذويهم على الالتزام بتلك الإرشادات من خلال توعية وتثقيف دائم، أهمها احترام القوانين والالتزام بها، والتقيد ببنود لائحة السلوك الطلابي، ومنع إحضار الهواتف المتحركة، أو الأجهزة اللوحية والساعات الذكية إلى الحرم المدرسي. كما عممت المدارس الحكومية مواعيد الاختبارات المعيارية، للغة العربية التي تطبق بين 27 و29 من أكتوبر المقبل، واختبار MAP Growth، في الفترة بين 25 من سبتمبر حتى السادس من أكتوبر المقبل، وسيكون الاختبار التجريبي وامتحانات مواد المجموعة (B) في الفترة بين 20 و24 من نوفمبر المقبل، فيما ستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة بين 27 و29 نوفمبر، ثم يتم استئناف الامتحانات يوم الرابع من ديسمبر حتى الثامن من الشهر نفسه، حيث يتخللها إجازة يومي الشهيد والوطني (1 - 3 ديسمبر).