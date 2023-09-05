ارتفاع كبير على درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع
التاريخ
9/5/2023 12:12:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان الجو اليوم الثلاثاء 2023/09/05
سيكون
حاراً الى شديد الحرارة يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
و هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق ، والرياح شماليةغربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
ويوم غد الأربعاء 2023/09/06: تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
اما الخميس 2023/09/07 فسيكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الجمعة 2023/09/08 يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة كما حذرتهم من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.
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