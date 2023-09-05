Tuesday, 05 September 2023 03:16 GMT

ارتفاع كبير على درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع

9/5/2023 12:12:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان الجو اليوم الثلاثاء 2023/09/05
سيكون
حاراً الى شديد الحرارة يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

و هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق ، والرياح شماليةغربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء 2023/09/06: تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما الخميس 2023/09/07 فسيكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2023/09/08 يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة كما حذرتهم من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

MENAFN05092023000205011050ID1107006554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث