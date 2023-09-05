ارتفاع كبير على درجات الحرارة حتى نهاية الاسبوع

و هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق ، والرياح شماليةغربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء 2023/09/06: تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما الخميس 2023/09/07 فسيكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2023/09/08 يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة كما حذرتهم من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.