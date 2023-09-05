واعلنت مصادر محلية واعلامية عن استشهاد الشاب عايد ابو حرب إثر اصابته برصاص الاحتلال بالرأس خلال اقتحام مخيم نورشمس شرق طولكرم.

كما و دمرت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس "شارع نابلس"، شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، اقتحمت مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر،

في الوقت الذي حاصرت

فيه المخيم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة، اقتحمت خلالها عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على اسطحها.

كما ودمرت آليات الاحتلال عددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر، فيما دارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذي اطلقوا الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم، دون ان يبلغ عن اصابات او اعتقالات.



