شهيد وعدد من الاصابات في عدوان مستمر على مخيم نور شمس فجر اليوم
التاريخ
9/5/2023 12:12:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
طولكرم /PNN / استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الثلاثاء واصيب عدد اخر برصاص قناصة الاحتلال الاسرائيل خلال اقتحام واسع شنه جيش الاحتلال على مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.
واعلنت مصادر محلية واعلامية عن استشهاد الشاب عايد ابو حرب إثر اصابته برصاص الاحتلال بالرأس خلال اقتحام مخيم نورشمس شرق طولكرم.
كما و دمرت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس "شارع نابلس"، شرق مدينة طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، اقتحمت مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر،
في الوقت الذي حاصرت
فيه المخيم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة، اقتحمت خلالها عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على اسطحها.
كما ودمرت آليات الاحتلال عددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر، فيما دارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذي اطلقوا الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم، دون ان يبلغ عن اصابات او اعتقالات.
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