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تهريب ما لا يقل عن 11 شخصا إلى ألمانيا في سيارة ذات خمسة مقاعد

9/5/2023 12:11:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


احتجزت السلطات الألمانية شابا / 18 عاما/ لا يحمل رخصة قيادة، بتهمة تهريب ما لا يقل عن 11 شخصا إلى ولاية بافاريا الألمانية في سيارة ذات خمسة مقاعد.

ووفقا للركاب، كانت هناك أيضا أسرة مكونة من أربعة أفراد في السيارة عندما كانت بالقرب من الحدود المجرية، حسبما ذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية يوم الاثنين.

ويتردد أن الأسرة غادرت بمفردها يوم السبت بعد جدال حول وضع الجلوس. ولم يتضح مكان وجود الأسرة.

وأضافت الشرطة أن الأشخاص الـ 11 المتبقين اضطروا للانتظار في غابة وتم نقلهم في وقت لاحق.

وكان الأشخاص المهربون مواطنين أتراك وسوريين، وفقا للبيان.

واحتجزت الشرطة الاتحادية الألمانية المهرب المشتبه به خلال عمليات تفتيش بالقرب من بلدة كيفرسفيلدن البافارية بالقرب من الحدود مع النمسا وتم احتجازه.

وكان الشاب، وهو مواطن سوري حسبما تردد، هو نفسه في ألمانيا بشكل غير قانوني، ويتردد أنه كان يتصرف نيابة عن منظمة تهريب.

ويجري التحقيق معه بتهمة تهريب أجانب في ظروف تهدد حياتهم ولا إنسانية، ومحاولة الدخول غير القانوني والقيادة دون رخصة.

ولم يرغب أحد المهربين في اللجوء وتم نقله إلى الشرطة النمساوية.

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