الإكوادور تضبط كمية كبيرة من مخدر الكوكايين كانت في طريقها إلى ألمانيا
التاريخ
9/5/2023 12:11:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
اعترضت الشرطة الإكوادورية أكثر من طن من الكوكايين كانت في طريقها إلى ألمانيا.
وصادرت الشرطة 2ر1 طن من المخدرات في حاوية شحن متجهة إلى ألمانيا في ميناء جواياكيل، حسبما ذكرت شرطة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم الاثنين. وتم إخفاء الكوكايين في 31 حقيبة خلف شحنة من الموز.
وفي السنوات القلائل الماضية، انغمست الإكوادور أكثر فأكثر في الحرب الدموية على مناطق النفوذ وطرق النقل في تجارة المخدرات الدولية.
وتقع البلاد على طريق عبور الكوكايين المنتج في كولومبيا وبوليفيا وبيرو ثم يتم تهريبه إلى الولايات المتحدة أو أوروبا.
واشتدت مؤخرا الاشتباكات بين عصابات المخدرات المتناحرة. وكان معدل القتل البالغ 25 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة العام الماضي هو الأعلى في تاريخ البلاد الذي كان ينعم بالسلام في يوم من الأيام.
وفي أغسطس الماضي، قتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو رميا بالرصاص بعد تجمع انتخابي قبل أسبوع ونصف الأسبوع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. وكان قد أعلن أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد الجريمة والفساد إذا فاز في الانتخابات.
وفي 15 أكتوبر المقبل، ستتنافس السياسية اليسارية لويزا جونزاليس من معسكر الرئيس السابق رافائيل كوريا، الذي أدين بالفساد، مع رجل الأعمال دانيال نوبوا في انتخابات الإعادة بعد عدم فوز أي مرشح رئاسي بالأغلبية المطلقة، أو على الأقل 40% من الأصوات أوبفارق 10 نقاط مئوية على الوصيف، في تصويت أغسطس.
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