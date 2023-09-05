

اعترضت الشرطة الإكوادورية أكثر من طن من الكوكايين كانت في طريقها إلى ألمانيا.

وصادرت الشرطة 2ر1 طن من المخدرات في حاوية شحن متجهة إلى ألمانيا في ميناء جواياكيل، حسبما ذكرت شرطة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم الاثنين. وتم إخفاء الكوكايين في 31 حقيبة خلف شحنة من الموز.

وفي السنوات القلائل الماضية، انغمست الإكوادور أكثر فأكثر في الحرب الدموية على مناطق النفوذ وطرق النقل في تجارة المخدرات الدولية.

وتقع البلاد على طريق عبور الكوكايين المنتج في كولومبيا وبوليفيا وبيرو ثم يتم تهريبه إلى الولايات المتحدة أو أوروبا.

واشتدت مؤخرا الاشتباكات بين عصابات المخدرات المتناحرة. وكان معدل القتل البالغ 25 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة العام الماضي هو الأعلى في تاريخ البلاد الذي كان ينعم بالسلام في يوم من الأيام.

وفي أغسطس الماضي، قتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو رميا بالرصاص بعد تجمع انتخابي قبل أسبوع ونصف الأسبوع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. وكان قد أعلن أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد الجريمة والفساد إذا فاز في الانتخابات.

وفي 15 أكتوبر المقبل، ستتنافس السياسية اليسارية لويزا جونزاليس من معسكر الرئيس السابق رافائيل كوريا، الذي أدين بالفساد، مع رجل الأعمال دانيال نوبوا في انتخابات الإعادة بعد عدم فوز أي مرشح رئاسي بالأغلبية المطلقة، أو على الأقل 40% من الأصوات أوبفارق 10 نقاط مئوية على الوصيف، في تصويت أغسطس.