

تعاقد نادي ضمك السعودي مع الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023-2024.

وقال نادي ضمك في بيان له "أتم نادي ضمك اتفاقه مع طارق حامد من أجل التوقيع لمدة موسمين، وخاطبت إدارة الفريق السعودي نادي الاتحاد من التنازل عن المدة المتبقية في عقده".

وابتعد طارق حامد عن حسابات البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة، بعد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أبرزهم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق القادم من تشيلسي الإنجليزي.

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