زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك الواقعة على خط الجبهة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أنّه زار منطقة دونيتسك الواقعة في شرق البلاد على خط الجبهة مع القوات الروسية.

وفي منشور على تطبيق تلغرام أرفقه بمقطع فيديو يظهره برفقة جنود، قال زيلينسكي "منطقة دونيتسك. نزور الألوية القتالية التي تدافع عن أوكرانيا ضمن مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية".

ولم يذكر الرئيس الأوكراني في أيّ مكان تحديداً اجتمع مع الجنود.

وأضاف في منشوره "تقارير مهمة، وقضايا إشكالية، وإمدادات تحتاج إلى زيادة، واستحداث نظام إدارة مساعد لضمان الإمدادات للألوية، وزيادة التحفيز لمقاتلينا".

وأتت هذه الزيارة التفقّدية غداة إعلان زيلينسكي عزمه على إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الذي يشغل هذا المنصب منذ بدأت الحرب.

ويمثّل هذا التعديل تغييراً كبيراً في أعلى هرم القيادة العسكرية الأوكرانية في خضمّ الحرب ضدّ روسيا.

وتأتي هذه الزيارة أيضاً بعد أن حقّقت كييف الأسبوع الماضي بعض النجاحات التكتيكية في هجومها المضادّ الذي تشنّه منذ الصيف لدحر القوات الروسية.

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