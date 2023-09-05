ندومبيلي وسانشيز ينضمان لغلطة سراي من توتنهام

‭ ‬أعلن غلطة سراي بطل تركيا تعاقده مع لاعب الوسط تانجي ندومبيلي والمدافع دافينسون سانشيز من توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن ندومبيلي تعاقد مع الفريق التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء مقابل 12.8 مليون جنيه إسترليني (16.16 مليون دولار).

وسجل اللاعب البالغ عمره 26 عاما عشرة أهداف في 91 مباراة في كافة المسابقات مع توتنهام بعد انضمامه من أولمبيك ليون في 2019.

وخاض الدولي الفرنسي فترات إعارة مع ناديه السابق ليون ونابولي بطل الدوري الإيطالي.

ووقع سانشيز (27 عاما) عقدا لمدة أربع سنوات مع خيار التمديد لعام آخر بعد أن دفع غلطة سراي 8.1 مليون جنيه إسترليني لقلب الدفاع الكولومبي الدولي.

ويغادر سانشيز توتنهام بعد خوضه 207 مباريات في ستة مواسم عقب انضمامه للفريق اللندني في 2017 قادما من أياكس أمستردام.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز