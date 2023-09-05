أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "كانتاس"، آلان جويس اليوم الثلاثاء أنه سيتقاعد قبل شهرين مما كان مخططا له في الأصل للسماح لشركة الطيران الأسترالية "بالمضي قدما في تجديدها" بعد أسبوع من الاضطرابات التي شهدتها الشركة.

وستحل المديرة المالية الحالية فانيسا هدسون، التي كان من المقرر أن تتولى منصبها بعد الاجتماع السنوي العام لـ 2023 في نوفمبر، الآن محل جويس يوم غد الأربعاء .

وقال جويس في بيان: "في الأسابيع القليلة الماضية، أوضح لي التركيز على كانتاس وأحداث الماضي أن الشركة بحاجة إلى المضي قدما في تجديدها كأولوية".

وأضاف: "أفضل شيء يمكنني القيام به في ظل هذه الظروف هو تقديم موعد تقاعدي وتسليمه إلى فانيسا وفريق الإدارة الجديد الآن ، مع العلم أنهم سيقومون بعمل ممتاز".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع مقلق لشركة الطيران الرائدة في أستراليا.

وأطلقت هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية يوم الخميس إجراء في المحكمة تقول فيه إن كانتاس متورطة في "سلوك كاذب أو مضلل أو خادع" ، في أعقاب مزاعم بأنها باعت تذاكر لرحلات تم إلغاؤها بالفعل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشركة تواجه غرامة محتملة بقيمة 250 مليون دولار أسترالي (161 مليون دولار أمريكي).

وفي الوقت نفسه، تعرضت الحكومة الأسترالية لانتقادات بسبب قرار اتخذته في يوليو برفض اقتراح من الخطوط الجوية القطرية لإضافة مسارات أسترالية إضافية، مما كان يمكن أن يقلل من أسعار تذاكر الطيران ويعزز صناعة السياحة بما يقدر بنحو 788 مليون دولار، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وتعرض الرفض للتدقيق بعد أن تبين أن كانتاس ضغطت على الحكومة الأسترالية للقيام بذلك قبل أن تسجل أرباحا قياسية بلغت 5ر2 مليار دولار خلال السنة المالية 2022 - 2023 ، والتي انتهت في 30 يونيو، وهو تحول كبير عن الخسارة الأساسية قبل الضرائب البالغة 86ر1 مليار دولار قبل 12 شهرا.

وستكون هدسون أول امرأة تتولى رئاسة شركة الطيران في تاريخها الممتد 103 سنوات.





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