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سفارتنا بالقاهرة قدمنا 190 طنا من المساعدات العاجلة للشعب السوداني

9/4/2023 11:40:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت سفارتنا في القاهرة عن شحنة مساعدات إنسانية عاجلة مقدمة من الكويت تقدر بنحو 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية موجهة إلى الشعب السوداني الشقيق.
وذكرت السفارة في بيان أنها اشرفت وبالتعاون مع السلطات المصرية وجمعية الهلال الأحمر المصري على تعبئة وشحن تلك المساعدات من ميناء (سفاجا) المصري على الساحل الغربي للبحر الأحمر إلى ميناء (بورت سودان) في السودان.
وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في جمعية الهلال الاحمر خالد الزيد في تصريح لـ (كونا) ان «سفارتنا في القاهرة قامت بجهود حثيثة وبالتنسيق مع السلطات المصرية من أجل ايصال تلك المساعدات العاجلة إلى الشعب السوداني».
وأوضح الزيد ان شحن المساعدات جاء بالتنسيق بين المسؤولين في سفارتنا بالقاهرة وجمعية الهلال الاحمر وجمعية الهلال الاحمر المصري.
وأضاف انه سيتم تسليم شحنة المساعدات إلى جمعية الهلال الاحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية لمساعدة الاشقاء السودانيين في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.
وأشار إلى ان هذه الشحنة مخصصة للفئات الاكثر تضررا جراء الأزمة السودانية التي تشهدها المدن السودانية منذ 15 من ابريل الماضي اثر الاشتباكات التي وقعت ما بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى.
وأعرب الزيد عن شكره وتقديره لجهود سفارتنا لدى القاهرة من خلال تسهيل نقل المساعدات والترتيب مع الجانب المصري لشحنها مثمنا كذلك الجهود التي تبذلها جمعية الهلال الاحمر المصري في هذا الاطار لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأزمة في السودان.
وتتوزع شحنة المساعدات ما بين 95 طنا من المواد الغذائية مقسمة إلى 12ألف سلة غذائية و95 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات العلاجية.

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