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مكتبة البابطين تصدر ديوان قرط العصر للجوهري

9/4/2023 11:40:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
دأبت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي منذ تأسيسها على اقتناء ونشر الكثير من أصول مخطوطات التراث العربي، وإتاحتها أمام الباحثين والدارسين والقراء، ولا يخفى على أحد قيمة ما تحويه تلك المخطوطات من معلومات نادرة وقيمة، وهي بمنزلة كنوز لا تقدر بثمن.
وتواصل مكتبة البابطين إصداراتها المميزة لأهم هذه المخطوطات لديها، حيث أصدرت المكتبة مؤخرا العددين 20 و21 من «سلسلة مخطوطات مكتبة البابطين»، وقد تم تخصيصهما لديوان الجوهري «قرط العصر» للشاعر أبي الحسن، عبدالواحد الجوهري.
وقال رئيس مجلس إدارة مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي الشاعر عبدالعزيز البابطين في تصدير الديوان: إن مكتبة البابطين تواصل رحلتها في نشر المخطوطات العربية النفيسة، وتخيرنا لهذا العدد نسخة نادرة ونفيسة من ديوان الشاعر عبدالواحد الجوهري المسمى «قرط العصر».
وأشار إلى ان الشاعر عبدالواحد الجوهري يحتل مكانة بارزة بين شعراء عصره، ولقب بـ «متنبي زمانه»، وكانت لشعره شهرة واسعة في الحجاز، حيث أقبل الناس على حفظ قصائده والتغني بأشعاره.
وحول سبب اختيار مكتبة البابطين ديوان الجوهري، قال الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين ان السبب الأول اننا في المكتبة نحرص على نشر المخطوطات التي لم تنشر من قبل، وديوان الجوهري لم تسبق طباعته، والسبب الثاني وراء نشر المخطوط يكمن في أن ناسخ الديوان هو الشيخ عبدالله بن أحمد العجيري (1285 ـ 1352هـ) أحد أعلام عصره، وكان شاعرا وراويا للشعر واشتهر بمعرفته دقائق البلاغة وبعذوبة الصوت في قراءة القرآن الكريم، وقد عاصر الملك عبدالعزيز آل سعود الذي اختاره ضمن باقة من العلماء والأدباء والفقهاء ليرافقوه خلال رحلته لتوحيد أراضي المملكة.

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