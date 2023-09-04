السكنية الانتهاء من توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة 10 من الضاحية الثالثة بجنوب سعد العبدالله
التاريخ
9/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انه تم الانتهاء من توزيع جميع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة العاشرة من الضاحية الثالثة على أن يكون موعد إجراء القرعة الأربعاء 6 الجاري.
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