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وزارة الأشغال تستقبل طلبات توصيل المياه المعالجة إلكترونيا

9/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تستقبل خدمة طلب توصيل المياه المعالجة إلكترونيا من خلال تطبيق الوزارة وإيقاف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة بهذه الخدمة.
ويأتي ذلك لتوجه الوزارة الى تعزيز الميكنة وتسهيلا للخدمات المقدمة عبر تطبيقها من خلال قطاعاتها.

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