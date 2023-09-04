وزارة الأشغال تستقبل طلبات توصيل المياه المعالجة إلكترونيا

وزارة الأشغال تستقبل طلبات توصيل المياه المعالجة إلكترونيا
التاريخ
9/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تستقبل خدمة طلب توصيل المياه المعالجة إلكترونيا من خلال تطبيق الوزارة وإيقاف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة بهذه الخدمة.
ويأتي ذلك لتوجه الوزارة الى تعزيز الميكنة وتسهيلا للخدمات المقدمة عبر تطبيقها من خلال قطاعاتها.
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