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سفارتنا لدى السعودية تدعو الكويتيين الزائرين للمملكة إلى الالتزام بأحكام احتفالات اليوم الوطني

9/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أهابت سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة بالمواطنين الزائرين أو العابرين لأراضي المملكة خلال اليوم الوطني السعودي الموافق 23 الجاري بضرورة الالتزام بالأحكام واللوائح المنظمة للمشاركة بالاحتفالات المصاحبة لليوم الوطني.
ودعت السفارة في بيان لها، إلى عدم رفع أي علم أجنبي أو وضع ملصقات على المركبات تحمل شعارات طائفية أو قبلية أو صور أو تنظيم مسيرات غير مرخصة حرصا على سلامتهم وتجنبا لأية مساءلة قانونية من قبل السلطات السعودية المختصة.

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