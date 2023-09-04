سفارتنا لدى السعودية تدعو الكويتيين الزائرين للمملكة إلى الالتزام بأحكام احتفالات اليوم الوطني
التاريخ
9/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أهابت سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة بالمواطنين الزائرين أو العابرين لأراضي المملكة خلال اليوم الوطني السعودي الموافق 23 الجاري بضرورة الالتزام بالأحكام واللوائح المنظمة للمشاركة بالاحتفالات المصاحبة لليوم الوطني.
ودعت السفارة في بيان لها، إلى عدم رفع أي علم أجنبي أو وضع ملصقات على المركبات تحمل شعارات طائفية أو قبلية أو صور أو تنظيم مسيرات غير مرخصة حرصا على سلامتهم وتجنبا لأية مساءلة قانونية من قبل السلطات السعودية المختصة.
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