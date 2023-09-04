جمعية الكاريكاتير تدشن هاشتاق 4 18 الجاري ويستمر لمدة أسبوع

وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمعية محمد ثلاب إن المملكة العربية السعودية ستكون ضيفة الشرف في المعرض عبر مشاركة عدد من الفنانين السعوديين كضيوف شرف يحضر منهم الفنان أيمن الغامدي والفنان عبدالرحمن العتيبي.

وأضاف ثلاب: سيتم عرض أكثر من 150 لوحة كاريكاتير بين الكويت والمملكة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعتبر الأول من نوعه بين البلدين الشقيقين، ويأتي تنظيمه تزامنا مع اليوم الوطني السعودي، حيث أرادت الجمعية أن تشارك مع فنانيها الكويتيين وروادها الإخوة في المملكة الاحتفال بهذا اليوم الذي يمثل قيمة كبيرة لدى كل كويتي وخليجي، متمنين للمملكة الشقيقة دوام التوفيق والرقي لما فيه ازدهارها ونهضة جميع الشعوب العربية.

وختم ثلاب: تشكر جمعية الكاريكاتير مؤسسات الدولة والقطاع الخاص التي تتعاون بشكل مستمر مع الجمعية لنهضة الفن الكاريكاتيري في الكويت وخارجها وتمثيل الفن الكاريكاتيري الكويتي بصورة مشرفة دائما.