Tuesday, 05 September 2023 03:42 GMT

جمعية الكاريكاتير تدشن هاشتاق 4 18 الجاري ويستمر لمدة أسبوع

9/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستعد جمعية الكاريكاتير الكويتية لتدشين معرضها هاشتاق 4، والذي سيقام بتاريخ 18 من سبتمبر الجاري ويستمر على مدى أسبوع.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمعية محمد ثلاب إن المملكة العربية السعودية ستكون ضيفة الشرف في المعرض عبر مشاركة عدد من الفنانين السعوديين كضيوف شرف يحضر منهم الفنان أيمن الغامدي والفنان عبدالرحمن العتيبي.

وأضاف ثلاب: سيتم عرض أكثر من 150 لوحة كاريكاتير بين الكويت والمملكة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعتبر الأول من نوعه بين البلدين الشقيقين، ويأتي تنظيمه تزامنا مع اليوم الوطني السعودي، حيث أرادت الجمعية أن تشارك مع فنانيها الكويتيين وروادها الإخوة في المملكة الاحتفال بهذا اليوم الذي يمثل قيمة كبيرة لدى كل كويتي وخليجي، متمنين للمملكة الشقيقة دوام التوفيق والرقي لما فيه ازدهارها ونهضة جميع الشعوب العربية.

وختم ثلاب: تشكر جمعية الكاريكاتير مؤسسات الدولة والقطاع الخاص التي تتعاون بشكل مستمر مع الجمعية لنهضة الفن الكاريكاتيري في الكويت وخارجها وتمثيل الفن الكاريكاتيري الكويتي بصورة مشرفة دائما.

MENAFN04092023000130011022ID1107006509

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث