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الشعلة لقياديي المواصلات تفقدوا مراكز العمل

9/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المواصلات د.أحمد الحسيني أن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أعطى توجيهاته لكل القياديين بالوزارة بضرورة القيام بجولات ميدانية لمتابعة العمل.
وقال الحسيني في تصريح صحافي إنه «استكمالا لسياسة تصحيح المسار التي ينتهجها الوزير الشعلة فقد أعطى توجيهاته للمسؤولين بالوزارة نحو متابعة العمل عن قرب للاطمئنان على جودته وتسهيل الإجراءات كافة وتذليل الصعوبات التي تواجه المراجعين والمستفيدين من خدمات الوزارة».
وبين الحسيني أن «وكيل الوزارة بالتكليف د.أحمد المجرن قام بجولة تفقدية لعدد من إدارات وقطاعات الوزارة استهلها بزيارة مقسم مشرف والحكومة مول في مقسم جابر العلي واختتمها في مركز بريد المسايل، وذلك للاطلاع على سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين».
وأكد الحسيني أن «المجرن خلال الزيارة أعطى توجيهاته للمسؤولين بالمراكز نحو بذل المزيد من الجهد لإنجاز العمل بالسرعة الممكنة، وكذلك تذليل كل العقبات التي من شأنها تأخير إنجاز معاملات المراجعين».
وأضاف أن «المجرن شدد أثناء الزيارة على أهمية متابعة عملية توزيع البريد أولا بأول، وأنه يولي اهتماما بالغا بهذا الموضوع وأنه سيكون على اطلاع مباشر بكل الإجراءات المتبعة في شأن البريد وإنجاز الأعمال والخدمات التي يقدمها القطاع».
كذلك أكد الحسيني أن هذه الزيارات تأتي ضمن سلسلة زيارات مستقبلية سيقوم بها وكيل الوزارة خلال الأيام المقبلة لكل قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة، وذلك حرصا منه للاطمئنان على حسن سير العمل والتزام العاملين بتقديم أفضل خدمة للمواطن والمقيم.

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