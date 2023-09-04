الكويت تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

الكويت تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا
التاريخ
9/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد بالتوقيع على انضمام الكويت إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية ان ذلك جاء خلال مراسم احتفالية أقيمت بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا.
MENAFN04092023000130011022ID1107006507
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.