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الكويت تنضم لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

9/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد بالتوقيع على انضمام الكويت إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية ان ذلك جاء خلال مراسم احتفالية أقيمت بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا.

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