اجتماع عسكري أمني لرفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية وتبادل الخبرات وتطويرها
التاريخ
9/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي حسن الشمري بمكتبه أمس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، حيث رحب رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض بالضيوف وتم تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة.
عقد بعدها اجتماع برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض وبحضور وكيل وزارة الداخلية ووكيل الحرس الوطني ورئيس قوة الإطفاء العام مع لجان أنظمة الخدمة العسكرية، حيث تم خلاله مناقشة الاتفاقيات الأمنية وبحث سبل التعاون وتفعيل آلية العمل في مجال العمليات والتدريب المشترك والتي تسهم برفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية والاستفادة من تبادل الخبرات العسكرية وتطويرها. حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط القادة في الجهات العسكرية الأربع.
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