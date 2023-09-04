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اجتماع عسكري أمني لرفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية وتبادل الخبرات وتطويرها

9/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي حسن الشمري بمكتبه أمس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، حيث رحب رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض بالضيوف وتم تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة.
عقد بعدها اجتماع برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض وبحضور وكيل وزارة الداخلية ووكيل الحرس الوطني ورئيس قوة الإطفاء العام مع لجان أنظمة الخدمة العسكرية، حيث تم خلاله مناقشة الاتفاقيات الأمنية وبحث سبل التعاون وتفعيل آلية العمل في مجال العمليات والتدريب المشترك والتي تسهم برفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية والاستفادة من تبادل الخبرات العسكرية وتطويرها. حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط القادة في الجهات العسكرية الأربع.

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