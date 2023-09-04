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نقل تبعيةالتأمينات والهيئة العامة للاستثمار والمشروعات السياحية إلى وزير المالية

9/4/2023 11:40:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وشركة المشروعات السياحية إلى وزير المالية فهد الجارالله.

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