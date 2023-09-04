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الصحة: وحدات متنقلة لتقديم خدمات صحة المرأة بقنا والمنيا وبنى سويف بالمجان

9/4/2023 11:34:22 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن خريطة انتشار السيارات المتنقلة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأ بالمجان في محافظات (الشرقية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، والإسكندرية، ومطروح.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات الكشف، والتوعية، وعمل أشعة السونار، والماموجرام، وسحب العينات لتحليلها، حيث تم إجراء 1065 أشعة سونار وماموجرام، إضافة إلى سحب 28 عينة لتحليلها، وتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تأكدت إصابتها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إطلاق الوحدات المتنقلة لتجوب محافظة مطروح -من سيدي عبدالرحمن إلى مارينا 4- خلال الفترة حتى 24 أغسطس الجاري، وفي الجيزة -من مركز البحوث بالدقى إلى أبوالنمرس من الآن وحتى
27 أغسطس، وسوهاج -من مجمع المواقف إلى مستشفى سوهاج العام- خلال الفترة من 22 إلى 27 من الشهر نفسه.

وتابع :
الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إطلاق الوحدات المتنقلة لتجوب محافظات قنا، والمنيا، وبني سويف، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، خلال شهر سبتمبر الجارى.


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