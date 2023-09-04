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اليمن والمملكة المتحدة يبحثان التعاون فى المجال العسكرى

9/4/2023 11:34:20 PM
(MENAFN- Youm7) أشاد رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اليمنية اللواء الركن أحمد اليافعي، الإثنين، بدور المملكة المتحدة الداعم للقوات المسلحة اليمنية في مجال التدريب والتأهيل.



وأعرب اليافعي - خلال استقباله الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى اليمن العقيد بيتر لي جاسيك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن، حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الإثنين - عن تطلع الجانب اليمني إلى زيادة الدعم لوزارة الدفاع في مجال تأهيل الكوادر العسكرية اليمنية وخاصة في مجال الاستخبارات.







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