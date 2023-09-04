اليمن والمملكة المتحدة يبحثان التعاون فى المجال العسكرى
التاريخ
9/4/2023 11:34:20 PM
(MENAFN- Youm7) أشاد رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اليمنية اللواء الركن أحمد اليافعي، الإثنين، بدور المملكة المتحدة الداعم للقوات المسلحة اليمنية في مجال التدريب والتأهيل.
وأعرب اليافعي - خلال استقباله الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى اليمن العقيد بيتر لي جاسيك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن، حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الإثنين - عن تطلع الجانب اليمني إلى زيادة الدعم لوزارة الدفاع في مجال تأهيل الكوادر العسكرية اليمنية وخاصة في مجال الاستخبارات.
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