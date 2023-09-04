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المغرب وسيراليون يبحثان تعزيز التعاون

9/4/2023 11:34:19 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بسيراليون، تيموثي موسى كابا، الإثنين، فى الرباط، أن المغرب وسيراليون عازمان على تنفيذ الاتفاقيات الـ13 الموقعة بينهما والقرارات المتخذة خلال الدورة الأخيرة للجنة المشتركة للتعاون والتي انعقدت بمدينة الداخلة المغربية في 28 أبريل من العام الجاري.

وقدم الوزير السيراليوني، الشكر للمغرب على دعمه لترشيح بلاده للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن.

وأضاف موسى كابا، في تصريحات صحفية عقب جلسة المباحثات التي جرت مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل ملموس في عدة مجالات تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون.



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