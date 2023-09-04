المغرب وسيراليون يبحثان تعزيز التعاون

وقدم الوزير السيراليوني، الشكر للمغرب على دعمه لترشيح بلاده للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن.

وأضاف موسى كابا، في تصريحات صحفية عقب جلسة المباحثات التي جرت مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل ملموس في عدة مجالات تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون.



