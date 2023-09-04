الاحتلال الإسرائيلي يستدعي 4 مقدسيين للتحقيق ويمدد اعتقال آخرين
التاريخ
9/4/2023 11:34:19 PM
(MENAFN- Youm7) استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، 4 مقدسيين للتحقيق معهم، بينهم 3 نساء.
وأوضحت مصادر فلسطينية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال استدعت الناشط في حركة "فتح"، الأسير المحرر عرين الزعانين، للتحقيق في معتقل المسكوبية، كما استدعت 3 مواطنات مقدسيات، هن: عايدة الصيداوي، وخديجة خويص، وسماح محاميد، للتحقيق معهن في معتقل المسكوبية.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إلى أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال المقدسي خضر بعراني حتى الاثنين المقبل، كما مددت اعتقال كل من: إسلام البشيتي، وحمزة تميمي، والفتيين نوح بسيسو، ووديع حلواني حتى يوم الخميس المقبل.
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