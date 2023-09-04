وأوضحت مصادر فلسطينية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال استدعت الناشط في حركة "فتح"، الأسير المحرر عرين الزعانين، للتحقيق في معتقل المسكوبية، كما استدعت 3 مواطنات مقدسيات، هن: عايدة الصيداوي، وخديجة خويص، وسماح محاميد، للتحقيق معهن في معتقل المسكوبية.



وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إلى أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال المقدسي خضر بعراني حتى الاثنين المقبل، كما مددت اعتقال كل من: إسلام البشيتي، وحمزة تميمي، والفتيين نوح بسيسو، ووديع حلواني حتى يوم الخميس المقبل.



