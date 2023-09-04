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الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سبل تعزيز التعاون الثنائي

9/4/2023 11:34:19 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين هاتفيًا، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سبل تعزيز التعاون الثنائي وآخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.


وأكد عباس - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها ومستوطنوها الذين يمارسون الإرهاب، يساهم في تقويض حل الدولتين، ويدمر كل فرص تحقيق السلام، مطالبًا الإدارة الأمريكية بقبول مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وإنهاء جميع العقوبات المفروضة على الفلسطينيين بسبب القوانين الأمريكية، وبناء علاقات طبيعية بين الإدارة الأمريكية وفلسطين، بما يشمل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب لفلسطين في واشنطن، وإعادة برنامج المساعدات المباشرة.


وأشار إلى ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع ممارساتها العدوانية والأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقات الموقعة، والتوجه للأفق السياسي.



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