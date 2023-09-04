ما مراحل اختيار الأب الأسقف فى الكنيسة؟

وخلال السطور التالية ننشر خطوات اختيار الأسقف في الكنيسة الأرثوذكسية.

1 – مرحلة الترشيحات

تتواصل لجنة اختيار الآباء الأساقفة بالكنيسة الأرثوذكسية مع من تراه ( المطارنة والأساقفة – رؤساء الأديرة – آباء الاعتراف ) وذلك لتجميع أسماء المرشحين للأسقفية ممن لهم خدمة رعوية.

2 – مرحلة التقييم

أ – تقييم مرحلة خدمتهم الرعوية قبل السيامة من خلال التقارير السنوية.

ب – دراسة مطابقة المرشحين للشروط والمعايير المطلوبة في المرشح.

ج – تزكية صريحة من أب الاعتراف.

د – مقابلة الأباء المرشحين.

هـ - يجتاز المرشح دراسات مكثفة (قيادة وإدارة ) قبل سيامته بمدة كافية.

3 – مرحلة اتخاذ القرار

أ – استطلاع رأى أباء المجمع المقدس قبل السيامة بفترة كافية أسبوعين على الأقل.

ب – استطلاع رأى الأباء الكهنة بالإيبارشية ومجلس رؤساء مجالس الكنائس بالإيبارشية وكل أعضاء هذه المجالس والشمامسة المكرسين والخدام بها ويعلن إسمه على شعب الإيبارشية كله ويفتح الباب لتقديم الاعتراضات أو الملاحظات ويتم فحصها لاتخاذ القرار بشانها ويستثنى من ذلك الأسقف العام.

ج – تجتمع لجنة اختيار الأباء الأساقفة لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المرشح للسيامة

د – يوقع المزكى لرتبة الأسقفية على دليل الأب الأسقف ويتعهد بالإلتزام بما فيه، ويكون الدليل هو أساس مساءلته.

