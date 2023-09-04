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المستندات المطلوبة وإجراءات الحصول على رخصة تشطيب واجهة عقار

9/4/2023 11:34:16 PM
(MENAFN- Youm7) تُلزم الاشتراطات البنائية المواطنين بالحصول على ترخيص من المدينة أو الحي للشروع في أعمال التشطيبات الخارجية لواجهات المنازل حتى لا يخضع صاحب العقار للمسائلة القانونية، خاصة إن كانت الأعمال تتطلب تعطيل جزء من الشارع أو إحداث إشغال بما يعوق حركة المواطنين أو السيارات بشكل طبيعي.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للحصول على رخصة تشطيب واجهات المنازل.



أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة



- يجب أن يكون المتقدم بالطلب مالك الأرض، أو وكيل عمل عنه (بتوكيل رسمي موثق).



- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.



ثانيا: المستندات المطلوبة



طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بلائحة القانون مرفقا به المستندات التالية:



- رسومات الواجهات.



- مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.



ثالثا: إجراءات الحصول على الترخيص



1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.



2- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.



3- سداد رسم الفحص.



4- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة



5- سداد رسوم الرخصة بالخزينة المختصة.



6- استلام الرخصة لبدء العمل بها.







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