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رئيس الوزراء الكندي يبدأ جولة آسيوية لحضور قمتي الآسيان والعشرين

9/4/2023 11:34:09 PM
(MENAFN- Youm7) يتوجه رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إلى قمتين دوليتين هذا الأسبوع للدفع من أجل توسيع التجارة وتوثيق العلاقات مع أجزاء من آسيا.



ويحضر ترودو ووزيرة التجارة الدولية ماري نج قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في جاكرتا بإندونيسيا في الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر، ثم سيتواجدان في نيودلهي بالهند في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر لحضور قمة مجموعة العشرين، ويتوقف ترودو في سنغافورة في الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر لمحاولة جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة.



وتنتهي معظم مؤتمرات القمة الدولية بإصدار بيان مشترك يحدد الأهداف والتدابير المتفق عليها من قبل جميع الدول الأعضاء. وفي العام الماضي، تمكنت مجموعة العشرين، التي استضافتها إندونيسيا، من التوصل إلى توافق بشأن عدد من القضايا العالمية، بل وتضمنت لغة خاصة بأوكرانيا، ومع استمرار انقسام مجموعة العشرين بشأن الحرب في أوكرانيا وغيرها من القضايا الحيوية، مثل تغير المناخ، لا يعلق الخبراء الكثير من الأمل في التوصل إلى نتيجة مماثلة هذا العام.



من ناحية أخرى، استبعد بول سامسون، رئيس مركز ابتكار الحوكمة الدولية، في تصريحات صحفية، قدرة مجموعة العشرين على الاتفاق على بيان رسمي هذه المرة.



وأوضح سامسون، الذي شارك في رئاسة فريق عمل مجموعة العشرين المعنية بالاقتصاد العالمي لسنوات عديدة، أنه قد تصدر هذه السنة "وثائق ختامية" وملخصات تحدد مواقف كل حكومة بشأن مختلف القضايا، على غرار الصادرة عن مؤتمرات القمة الوزارية للمجموعة في الأشهر الأخيرة.









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