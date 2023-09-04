

وقال ماكرون، في تصريحات له مساء الإثنين حول كثير من الموضوعات التي تهم الشباب الفرنسي: "بالنسبة لقضية المناخ، نحن بحاجة إلى تغيير سرعة الجهود المبذولة وتغيير طبيعتها بالكامل لمكافحة الاحتباس الحراري".



وأضاف: "على مدى السنوات الخمس المقبلة، علينا أن نسير بشكل أسرع ومضاعف"، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق أهداف فرنسا المناخية.



وفي يونيو الماضي، دعا المجلس الأعلى للمناخ إلى "التحرك بشكل عاجل وتسريع الإجراءات "غير الكافية" في البلاد، واعتبر أن فرنسا قد شهدت العديد من الأحداث والتغيرات المناخية عام 2022.. ومع موجة الحر التي جاءت متأخرة، يعد صيف 2023 هو رابع أكثر الصيف حرارة في فرنسا، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم.





تأتي تصريحات ماكرون بمناسبة بداية العام الدراسي في البلاد، فخلال لقاء مطول مع الشاب هوجو ترافيس، الذي يدير قناة "هوجو ديكريبت" على موقع يوتيوب تحدث ماكرون عن العديد من الموضوعات التي تهم الشباب في فرنسا.





ودافع ماكرون عن قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس، وهو أحد الموضوعات المهمة التي أثيرت مع بداية العام الدراسي، ودعا إلى التطبيق الصارم لمبدأ العلمانية وهو أحد أسس ومبادئ الدولة الفرنسية، مؤكدا "من الحضانة حتى التخرج، المدرسة علمانية ولا مكان للرموز الدينية".





وأوصى بفتح مناقشات وتوضيح الأمور بين رؤساء المدارس وأولياء الأمور والطلاب، مضيفا أن "مسألة العلمانية مسألة عميقة"، وأحصى نحو "500 مؤسسة تعليمية تتعرض لضغوط لارتداء هذا الزي الذي يعتبره دينيا.



وأكد أنه لا يمانع تجربة الزي المدرسي الموحد، مضيفا "مسألة الزي الموحد هي في رأيي أكثر قبولا، وقد تبدو أقل صرامة من وجهة النظر التي تخص الانضباط".



كما تحدث ماكرون عن العطلة الصيفية الطويلة التي تعتبر بالنسبة له "أسوأ حالات عدم المساواة"، وأكد أهمية إعادة التفكير في الإجازات والوقت الدراسي، معتبرا النموذج الألماني أكثر جاذبية، حيث يتم تنظيم الدروس في الصباح، وتخصيص فترة ما بعد الظهر إلى أنشطة أخرى.





