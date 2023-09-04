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البيت الأبيض يعلن إصابة السيدة الأولى بكورونا.. وبايدن سلبى

9/4/2023 11:34:09 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن البيت الأبيض، إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا مع أعراض خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن للفيروس سلبية.

وقال البيت الأبيض: "بعد نتيجة الاختبار الإيجابية للسيدة الأولى لـ(كوفيد 19)، خضع الرئيس بايدن
لاختبار كوفيد هذا المساء. جاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية".

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بـ"كوفيد 19" في أغسطس من العام الماضي، في حين كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر 80 عاما في يوليو 2022.

وقالت إليزابيث ألكسندر مديرة اتصالات السيدة الأولى في بيان: "هذا المساء، ثبتت إصابة السيدة الأولى بكورونا. ستبقى في المنزل".




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