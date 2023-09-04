البيت الأبيض يعلن إصابة السيدة الأولى بكورونا.. وبايدن سلبى
التاريخ
9/4/2023 11:34:09 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن البيت الأبيض، إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا مع أعراض خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن للفيروس سلبية.
وقال البيت الأبيض: "بعد نتيجة الاختبار الإيجابية للسيدة الأولى لـ(كوفيد 19)، خضع الرئيس بايدن
لاختبار كوفيد هذا المساء. جاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية".
وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بـ"كوفيد 19" في أغسطس من العام الماضي، في حين كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر 80 عاما في يوليو 2022.
وقالت إليزابيث ألكسندر مديرة اتصالات السيدة الأولى في بيان: "هذا المساء، ثبتت إصابة السيدة الأولى بكورونا. ستبقى في المنزل".
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