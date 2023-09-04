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استطلاع: 73% من الأمريكيين يرون بايدن أكبر من أن يترشح مرة أخرى

9/4/2023 11:34:09 PM
(MENAFN- Youm7) قال غالبية الناخبين الأمريكيين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "أكبر من أن يترشح للرئاسة"، حسبما أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ووجد الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس، أن 73% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن "أكبر من أن يترشح للرئاسة"، بينما قال 22% فقط إنه من الممكن أن يترشح مرة أخرى.


وحصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يصغره بثلاث سنوات فقط ويبلغ من العمر 77 عامًا، على تقييم أكثر إيجابية عندما تم طرح نفس السؤال على المشاركين، حيث أشار 47% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن عمر ترامب يمثل مشكلة.


وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن أحد أكبر الصعوبات التي يواجهها بايدن في السباق الرئاسي لعام 2024 هو عمره. وهو يبلغ من العمر 80 عامًا الآن، وسيكون عمره 86 عاما في نهاية ولايته المقبلة إذا أعيد انتخابه.



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