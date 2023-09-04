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مواجهات قوية فى ثالث أيام البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

9/4/2023 11:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى ثالث أيام البطولة الأفريقية لرجال الكرة الطائرة للمنتخبات التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتستمر حتى 13 سبتمبر الجارى.



وتشهد منافسات اليوم لقاءات بين كل من: بوروندى مع الجزائر، ومالى مع تونس، وغانا مع الكاميرون، وجامبيا مع رواندا، وتونس مع تشاد، وليبيا مع كينيا، والسنغال مع المغرب.



ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من: بوروندي والجزائر،فيما ضمت المجموعة الثانية تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، و بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا.



وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.



وشهدت آخر استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال الفوز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.



وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.







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