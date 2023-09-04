المصري ينتظر عودة علي ماهر من المغرب لحسم ملف الصفقات الصيفية
التاريخ
9/4/2023 11:34:05 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب مسئولو النادي المصري عودة بعثة الفريق من المغرب، لحسم ملف الصفقات الصيفية بشكل نهائي مع علي ماهر مدرب الفريق، ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.
وكان النادي المصري قد تعادل فى أولى مواجهاته الودية بمعسكر المغرب بنتيجة 4/4، وذلك أمام نظيره الكوكب المراكشي، وشهد اللقاء تألقاً كبيراً لمروان حمدي مهاجم المصري الذي سجل "هاتريك".
ووصل المصري صباح السبت الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.
وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية، وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.
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