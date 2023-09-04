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المصري ينتظر عودة علي ماهر من المغرب لحسم ملف الصفقات الصيفية

9/4/2023 11:34:05 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب مسئولو النادي المصري عودة بعثة الفريق من المغرب، لحسم ملف الصفقات الصيفية بشكل نهائي مع علي ماهر مدرب الفريق، ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.



وكان النادي المصري قد تعادل فى أولى مواجهاته الودية بمعسكر المغرب بنتيجة 4/4، وذلك أمام نظيره الكوكب المراكشي، وشهد اللقاء تألقاً كبيراً لمروان حمدي مهاجم المصري الذي سجل "هاتريك".



ووصل المصري صباح السبت الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.



وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية، وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.







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