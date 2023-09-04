Tuesday, 05 September 2023 03:11 GMT

جهاز الأهلى يترقب نتيجة قرعة كأس العالم للأندية فى السعودية اليوم

9/4/2023 11:34:05 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب الجهاز الفني للنادى الاهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نتائج قرعة كأس العالم الأندية 2023 المقرر إقامتها فى الحادية عشرة صباح اليوم، الثلاثاء،
في المملكة العربية السعودية بحضور ممثلي الفرق المشاركة فى البطولة.

وتستقبل مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر منافسات كأس العالم للأندية في نسختها العشرين، التي ستقام للمرة الأولى فى السعودية.

تقام البطولة بالنظام المعتاد بمشاركة 7 فرق من 6 قارات، ويبدأ الدور التمهيدي بمباراة بين المستضيف وممثل أوقيانوسيا الأقل تصنيفًا، على أن يتأهل الفائز إلى 3 فرق أخرى في الدور الثاني.

بينما يقام الدور الثاني من مباراتين، ويتأهل منهما الفائز إلى نصف النهائي لملاقاة ممثلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، على أن يلتقي الفائز من مباراتي نصف النهائي يخوض المباراة النهائية، فيما يلعب الفريقان الخاسران على الميدالية البرونزية.

ويشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 7 فرق تم تحديد 6 منها مع تبقي بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتوج ببطولة كوبا ليبرتادوريس في 4 نوفمبر المقبل.

يعتبر النادي الأهلي هو الفريق السادس الذى يتأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وسبقه 5 فرق هي، الاتحاد السعودي ، بطل الدوري السعودي وممثل البلد المضيف، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي، بطل كونكاكاف، ومانشستر سيتي الإنجليزي، بطل أوروبا.

وتحدد القرعة طريق الأهلي في البطولة، مع احتمالية مواجهة مانشستر سيتي فى الدور نصف النهائي، حال اجتاز عقبة الدور الثاني.

ويسجل الأهلي مشاركته التاسعة فى كأس العالم للأندية، والرابعة على التوالي حيث سبق للأهلي أن شارك في البطولة أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.






MENAFN04092023000132011024ID1107006471

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث