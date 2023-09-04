وتستقبل مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر منافسات كأس العالم للأندية في نسختها العشرين، التي ستقام للمرة الأولى فى السعودية.

تقام البطولة بالنظام المعتاد بمشاركة 7 فرق من 6 قارات، ويبدأ الدور التمهيدي بمباراة بين المستضيف وممثل أوقيانوسيا الأقل تصنيفًا، على أن يتأهل الفائز إلى 3 فرق أخرى في الدور الثاني.

بينما يقام الدور الثاني من مباراتين، ويتأهل منهما الفائز إلى نصف النهائي لملاقاة ممثلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، على أن يلتقي الفائز من مباراتي نصف النهائي يخوض المباراة النهائية، فيما يلعب الفريقان الخاسران على الميدالية البرونزية.

ويشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 7 فرق تم تحديد 6 منها مع تبقي بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتوج ببطولة كوبا ليبرتادوريس في 4 نوفمبر المقبل.

يعتبر النادي الأهلي هو الفريق السادس الذى يتأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وسبقه 5 فرق هي، الاتحاد السعودي ، بطل الدوري السعودي وممثل البلد المضيف، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي، بطل كونكاكاف، ومانشستر سيتي الإنجليزي، بطل أوروبا.

وتحدد القرعة طريق الأهلي في البطولة، مع احتمالية مواجهة مانشستر سيتي فى الدور نصف النهائي، حال اجتاز عقبة الدور الثاني.

ويسجل الأهلي مشاركته التاسعة فى كأس العالم للأندية، والرابعة على التوالي حيث سبق للأهلي أن شارك في البطولة أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.















