الرئيس الفلسطيني.. سنواصل مساعينا للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة
التاريخ
9/4/2023 11:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 4 - 9 (كونا) -- اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين ان دولة فلسطين ستواصل سعيها من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عباس من وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) وجرى خلاله استعراض آخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال عباس خلال الاتصال ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها ومستوطنوها الذين يمارسون الإرهاب يساهم في تقويض حل الدولتين ويدمر كل فرص تحقيق السلام.
وطالب الرئيس الفلسطيني الإدارة الأمريكية بقبول مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن وإنهاء جميع العقوبات المفروضة على الفلسطينيين بسبب القوانين الأمريكية وبناء علاقات طبيعية بين الجانبين بما يشمل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب لفلسطين في واشنطن وإعادة برنامج المساعدات المباشرة.
كما أكد ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع ممارساتها العدوانية والأعمال أحادية الجانب والالتزام بالاتفاقات الموقعة والتوجه للأفق السياسي. (النهاية)
ن ق / ر ج
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