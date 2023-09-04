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الرئيس الفلسطيني.. سنواصل مساعينا للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة

9/4/2023 11:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 4 - 9 (كونا) -- اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين ان دولة فلسطين ستواصل سعيها من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عباس من وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) وجرى خلاله استعراض آخر المستجدات في الاراضي الفلسطينية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال عباس خلال الاتصال ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقواتها ومستوطنوها الذين يمارسون الإرهاب يساهم في تقويض حل الدولتين ويدمر كل فرص تحقيق السلام.
وطالب الرئيس الفلسطيني الإدارة الأمريكية بقبول مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن وإنهاء جميع العقوبات المفروضة على الفلسطينيين بسبب القوانين الأمريكية وبناء علاقات طبيعية بين الجانبين بما يشمل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب لفلسطين في واشنطن وإعادة برنامج المساعدات المباشرة.
كما أكد ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع ممارساتها العدوانية والأعمال أحادية الجانب والالتزام بالاتفاقات الموقعة والتوجه للأفق السياسي. (النهاية)

ن ق / ر ج



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