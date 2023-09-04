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مسؤول امني عراقي يؤكد ضرورة الحفاظ على أمن الحدود مع دول الجوار

9/4/2023 11:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 3 - 9 (كونا) -– أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الاثنين ضرورة الحفاظ على أمن الحدود مع دول الجوار.
وذكرت مستشارية الامن القومي العراقي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء في اربيل جمع اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالحدود العراقية برئاسة الأعرجي مع وزير الداخلية بحكومة اقليم كردستان ريبر احمد لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الإقليم فيما يتعلق بالحفاظ على أمن حدوده مع دول الجوار.
كما شهد اللقاء التباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي.
وأوضح الأعرجي بحسب البيان أن العراق ينتهج سياسة التوازن في التعامل مع الدول وينطلق من مصالحه واحترام سيادته مشددا على ضرورة سعي الجميع لتحقيق هذا المبدأ الذي يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلد. (النهاية)

ص ب ر / ر ج



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