مسؤول امني عراقي يؤكد ضرورة الحفاظ على أمن الحدود مع دول الجوار
التاريخ
9/4/2023 11:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اربيل - 3 - 9 (كونا) -– أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الاثنين ضرورة الحفاظ على أمن الحدود مع دول الجوار.
وذكرت مستشارية الامن القومي العراقي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء في اربيل جمع اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالحدود العراقية برئاسة الأعرجي مع وزير الداخلية بحكومة اقليم كردستان ريبر احمد لمناقشة الإجراءات التي اتخذها الإقليم فيما يتعلق بالحفاظ على أمن حدوده مع دول الجوار.
كما شهد اللقاء التباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي.
وأوضح الأعرجي بحسب البيان أن العراق ينتهج سياسة التوازن في التعامل مع الدول وينطلق من مصالحه واحترام سيادته مشددا على ضرورة سعي الجميع لتحقيق هذا المبدأ الذي يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلد. (النهاية)
ص ب ر / ر ج
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