رئيس (هيئة الاتصالات) ينفي حجب أحد تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي
التاريخ
9/4/2023 11:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- نفى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر وجود أي حجب لاحد تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي مؤكدا ان الهيئة لا تقوم بالحجب إلا في حال مخالفة التطبيق للقانون وبعد اتباع كافة الإجراءات القانونية.
ونقل مركز التواصل الحكومي عن العمر بشأن اللغط الحاصل في برامج التواصل الاجتماعي حول حجب احد التطبيقات ان الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المختصة قانونا بحماية خصوصيات المواطنين والمقيمين كافة والحفاظ عليها من اي تدخل او تعرض للاختراق.
وبشأن مناقصة مشروع تطوير بوابة الانترنت أوضح العمر انها تهدف إلى زيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات داخل وخارج الدولة لتتماشى مع الزيادة المطردة التي وصلت إليها البلاد.
واضاف ان المناقصة تهدف ايضا الى حماية بوابة المعلومات بالدولة في حال تعرض البلاد لخطر معلوماتي.
وقال انه بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة فقد تم تكليف المعنيين بالهيئة بمراجعة كافة إجراءات المناقصة قانونيا وفنيا من قبل جهة فنية محايدة للتأكد من عدم المساس بحريات الأفراد وخصوصياتهم.(النهاية)
ج ي / ط أ ب
MENAFN04092023000071011013ID1107006468
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