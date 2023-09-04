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رئيس (هيئة الاتصالات) ينفي حجب أحد تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي

9/4/2023 11:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- نفى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر وجود أي حجب لاحد تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي مؤكدا ان الهيئة لا تقوم بالحجب إلا في حال مخالفة التطبيق للقانون وبعد اتباع كافة الإجراءات القانونية.
ونقل مركز التواصل الحكومي عن العمر بشأن اللغط الحاصل في برامج التواصل الاجتماعي حول حجب احد التطبيقات ان الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المختصة قانونا بحماية خصوصيات المواطنين والمقيمين كافة والحفاظ عليها من اي تدخل او تعرض للاختراق.
وبشأن مناقصة مشروع تطوير بوابة الانترنت أوضح العمر انها تهدف إلى زيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات داخل وخارج الدولة لتتماشى مع الزيادة المطردة التي وصلت إليها البلاد.
واضاف ان المناقصة تهدف ايضا الى حماية بوابة المعلومات بالدولة في حال تعرض البلاد لخطر معلوماتي.
وقال انه بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة فقد تم تكليف المعنيين بالهيئة بمراجعة كافة إجراءات المناقصة قانونيا وفنيا من قبل جهة فنية محايدة للتأكد من عدم المساس بحريات الأفراد وخصوصياتهم.(النهاية)

ج ي / ط أ ب




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