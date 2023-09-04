رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تمنح المغرب وضع شريك الحوار القطاعي
التاريخ
9/4/2023 11:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 4 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن وزراء الشؤون الخارجية لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أقروا خلال اجتماعهم في العاصمة الاندونيسية جاكرتا اليوم منح المغرب "وضع شريك الحوار القطاعي".
وقالت الوزارة في بيان إن المغرب أصبح بهذا القرار أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الوضع وهو بذلك يعزز موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيو-سياسي والاقتصادي ذي الأهمية الكبرى مؤكدا ان هذا الوضع يكرس رؤية الملك محمد السادس القائمة على تنويع الشراكات وانفتاح المملكة على فضاءات جيو-سياسية جديدة.
واضافت أن هذا القرار "يشكل أيضا اعترافا من هذا التجمع بدور المغرب تحت قيادة العاهل المغربي كقطب للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي وهو يعكس كذلك دينامية الشراكات بين المغرب ودول جنوب شرق آسيا".
يذكر أنه تم في الاجتماع كذلك منح الوضع نفسه لجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة. (النهاية)
م ر ي / ر ج
MENAFN04092023000071011013ID1107006467
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