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رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تمنح المغرب وضع شريك الحوار القطاعي

9/4/2023 11:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 4 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن وزراء الشؤون الخارجية لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أقروا خلال اجتماعهم في العاصمة الاندونيسية جاكرتا اليوم منح المغرب "وضع شريك الحوار القطاعي".
وقالت الوزارة في بيان إن المغرب أصبح بهذا القرار أول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الوضع وهو بذلك يعزز موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيو-سياسي والاقتصادي ذي الأهمية الكبرى مؤكدا ان هذا الوضع يكرس رؤية الملك محمد السادس القائمة على تنويع الشراكات وانفتاح المملكة على فضاءات جيو-سياسية جديدة.
واضافت أن هذا القرار "يشكل أيضا اعترافا من هذا التجمع بدور المغرب تحت قيادة العاهل المغربي كقطب للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي وهو يعكس كذلك دينامية الشراكات بين المغرب ودول جنوب شرق آسيا".
يذكر أنه تم في الاجتماع كذلك منح الوضع نفسه لجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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