نادي (رقي) ينظم جلسة حوارية مع وزير الاعلام الاسبق سامي النصف
التاريخ
9/4/2023 11:33:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- نظم نادي (رقي) المتخصص في دعم الثقافة والاعلام والتابع لهيئة الملتقى الاعلامي العربي مساء اليوم الاثنين جلسة حوارية مع وزير الاعلام الاسبق سامي النصف استعرض خلالها خبراته الاعلامية في جو حواري شيق مع عدد من الاعلاميين والمهتمين.
وتطرق النصف خلال الجلسة الحوارية الى عدد من قضايا الاعلام المختلفة والحالة الاعلامية الراهنة في الكويت والوطن العربي اضافة إلى تطلعات المستقبل.
وقال امين عام الملتقى ماضي الخميس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الجلسة ان (رقي) يعتبر احد انشطة الملتقى وتم اختيار اسمه "لاننا نهدف من خلاله الى الارتقاء بالفكر الثقافي والاعلامي وما يصاحب ذلك من صناعة".
واضاف الخميس ان النادي اجتماعي واعلامي وثقافي ويضم نخبة من الاعلاميين والمهتمين ويهدف لايجاد فرص للشباب في مجالات الاعلام والثقافة من خلال تدريبهم وتطويرهم وتأهيلهم وخلق مجالات لتبادل الاراء والافكار.
بدورها قالت رئيسة النادي رقية ال شيخ في كلمة مماثلة ان (رقي) يقيم الحوارات العميقة والنقاشات والدورات التي تخدم المجال الاعلامي والثقافي والادبي للوصول الى مستوى فكري ثقافي افضل.
ومن جانبه اكد الاعلامي سالم العجمي اهمية مثل هذه الملتقيات لابراز دور الاعلام الكويتي وعرض نقاط القوة والضعف والمساهمة في ايجاد الحلول للارتقاء بالمستوى الثقافي والاعلامي.
وأشار العجمي الى أن الجلسة أكدت ضرورة مواكبة العالم واستخدام التكنولوجيا في الاعلام وشددت على دور الاعلام الالكتروني الذي اصبح احد الوسائل الهامة في نشر المعلومة وسرعة وصولها من خلال الاجهزة الذكية.
ومن جهتها أعربت الدكتورة الفنانة عبير الجندي لـ(كونا) عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة الحوارية مشيرة إلى أنها بمثابة "صالون ثقافي حواري" ممتع ومفيد.
ولفتت الجندي إلى ان هذه الفعالية وأمثالها تساهم في تقوية الترابط ما بين الاعلاميين والمثقفين وتحسن من مهنيتهم وتزيد من ثقافتهم من خلال التعرف على خبرات بعضهم البعض.
وتأتي هذه الفاعلية في سياق أنشطة النادي الاعلامية التي من شأنها عرض الافكار الخاصة بالمجال الاعلامي من قبل المهتمين والمختصين في هذا الشأن والعمل على تحسين البيئة الثقافية والاعلامية والنهوض بالمجتمع.(النهاية)
ش ه د / ط أ ب
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