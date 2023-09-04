Tuesday, 05 September 2023 03:11 GMT

نادي (رقي) ينظم جلسة حوارية مع وزير الاعلام الاسبق سامي النصف

9/4/2023 11:33:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- نظم نادي (رقي) المتخصص في دعم الثقافة والاعلام والتابع لهيئة الملتقى الاعلامي العربي مساء اليوم الاثنين جلسة حوارية مع وزير الاعلام الاسبق سامي النصف استعرض خلالها خبراته الاعلامية في جو حواري شيق مع عدد من الاعلاميين والمهتمين.
وتطرق النصف خلال الجلسة الحوارية الى عدد من قضايا الاعلام المختلفة والحالة الاعلامية الراهنة في الكويت والوطن العربي اضافة إلى تطلعات المستقبل.
وقال امين عام الملتقى ماضي الخميس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الجلسة ان (رقي) يعتبر احد انشطة الملتقى وتم اختيار اسمه "لاننا نهدف من خلاله الى الارتقاء بالفكر الثقافي والاعلامي وما يصاحب ذلك من صناعة".
واضاف الخميس ان النادي اجتماعي واعلامي وثقافي ويضم نخبة من الاعلاميين والمهتمين ويهدف لايجاد فرص للشباب في مجالات الاعلام والثقافة من خلال تدريبهم وتطويرهم وتأهيلهم وخلق مجالات لتبادل الاراء والافكار.
بدورها قالت رئيسة النادي رقية ال شيخ في كلمة مماثلة ان (رقي) يقيم الحوارات العميقة والنقاشات والدورات التي تخدم المجال الاعلامي والثقافي والادبي للوصول الى مستوى فكري ثقافي افضل.
ومن جانبه اكد الاعلامي سالم العجمي اهمية مثل هذه الملتقيات لابراز دور الاعلام الكويتي وعرض نقاط القوة والضعف والمساهمة في ايجاد الحلول للارتقاء بالمستوى الثقافي والاعلامي.
وأشار العجمي الى أن الجلسة أكدت ضرورة مواكبة العالم واستخدام التكنولوجيا في الاعلام وشددت على دور الاعلام الالكتروني الذي اصبح احد الوسائل الهامة في نشر المعلومة وسرعة وصولها من خلال الاجهزة الذكية.
ومن جهتها أعربت الدكتورة الفنانة عبير الجندي لـ(كونا) عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة الحوارية مشيرة إلى أنها بمثابة "صالون ثقافي حواري" ممتع ومفيد.
ولفتت الجندي إلى ان هذه الفعالية وأمثالها تساهم في تقوية الترابط ما بين الاعلاميين والمثقفين وتحسن من مهنيتهم وتزيد من ثقافتهم من خلال التعرف على خبرات بعضهم البعض.
وتأتي هذه الفاعلية في سياق أنشطة النادي الاعلامية التي من شأنها عرض الافكار الخاصة بالمجال الاعلامي من قبل المهتمين والمختصين في هذا الشأن والعمل على تحسين البيئة الثقافية والاعلامية والنهوض بالمجتمع.(النهاية)

ش ه د / ط أ ب




MENAFN04092023000071011013ID1107006466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث