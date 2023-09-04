المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية يوافقون على مقترح كويتي بشأن الذكاء الاصطناعي
التاريخ
9/4/2023 11:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 9 (كونا) -- وافق مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع الدورة ال160 للمندوبين الدائمين على مقترح دولة الكويت بإدراج بند بشأن التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن البنود والقرارات التي سترفع الى اجتماع وزراءالخارجية العرب يوم الاربعاء المقبل.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها في القاهرة غانم الغانم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب انتهاء الاجتماع ان المندوبين الدائمين ناقشوا فيه مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي سترفع إلى اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.
واوضح السفير الغانم ان مجلس الجامعة وافق على مقترح الكويت بإدراج بند بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي نظرا لأهميته البارزة التي تتطلب التنسيق وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات والمؤسسات المعنية به في الدول الاعضاء.
واكد حرص دولة الكويت على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون العربي الى مستويات تلبي تطلعات الشعوب العربية مشيرا الى مناقشة المجلس العديد من البنود التي تصب في هذا الاطار.
وكانت أعمال الدورة العادية ال160 على مستوى المندوبين قد انطلقت صباح اليوم في مقر جامعة الدول العربية حيث تسلمت المغرب رئاسة المجلس الوزاري من مصر.
وكان السفير الغانم ترأس وفد دولة الكويت في اجتماع المندوبين والذي ضم في عضويته مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير احمد البكر.
ومن المقرر ان تحال البنود والقرارات التي اعتمدها المندوبون الدائمون في اجتماع اليوم الى الاجتماع الوزاري على مستوى وزراء الخارجية تمهيدا لاقرارها وادراجها ضمن جدول اعمال الاجتماعات المقبلة للوزراء. (النهاية)
م م / ر ج
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