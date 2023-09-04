الحكومة اليمنية تثمن جهود الوساطة السعودية والعمانية لإنهاء الحرب
التاريخ
9/4/2023 11:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 4 – 9 (كونا) -- ثمنت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين الجهود السعودية والعمانية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن مرحبة بكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة للوصول إلى حل سياسي شامل.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن مجلس الوزراء اليمني ناقش خلال اجتماعه في عدن اليوم المستجدات السياسية على ضوء التحركات الإقليمية والدولية والوساطة السعودية العمانية وزيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى عدن ومأرب وجهود استئناف العملية السياسية.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن استمرار التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي وآخرها استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي وتهديداتها المتكررة لدول الجوار يعكس فهمها لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي وأنها لا ترى في أي جهد للسلام إلا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني واستهداف أمن واستقرار دول الجوار.
وحذر المجلس ميليشيات الحوثي من التمادي في اعتداءاتها العسكرية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان مشيدا بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي تتعاطى معها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بكل إيجابية.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط بما في ذلك خيار العقوبات لدفع ميليشيات الحوثي نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وأكد التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات التي تقابل برفض وتعنت وتصعيد من قبل ميليشيات الحوثي.
ونوه بنتائج زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والوفد المرافق له وسفراء الاتحاد الأوروبي وعدد من المسؤولين الأمميين وما لمسه من دعم قوي وواضح للحكومة وخططها للمضي في مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة الشعب اليمني. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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