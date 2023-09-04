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الحكومة اليمنية تثمن جهود الوساطة السعودية والعمانية لإنهاء الحرب

9/4/2023 11:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 4 – 9 (كونا) -- ثمنت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين الجهود السعودية والعمانية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن مرحبة بكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة للوصول إلى حل سياسي شامل.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن مجلس الوزراء اليمني ناقش خلال اجتماعه في عدن اليوم المستجدات السياسية على ضوء التحركات الإقليمية والدولية والوساطة السعودية العمانية وزيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى عدن ومأرب وجهود استئناف العملية السياسية.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن استمرار التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي وآخرها استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي وتهديداتها المتكررة لدول الجوار يعكس فهمها لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي وأنها لا ترى في أي جهد للسلام إلا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني واستهداف أمن واستقرار دول الجوار.
وحذر المجلس ميليشيات الحوثي من التمادي في اعتداءاتها العسكرية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان مشيدا بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي تتعاطى معها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بكل إيجابية.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط بما في ذلك خيار العقوبات لدفع ميليشيات الحوثي نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وأكد التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات التي تقابل برفض وتعنت وتصعيد من قبل ميليشيات الحوثي.
ونوه بنتائج زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والوفد المرافق له وسفراء الاتحاد الأوروبي وعدد من المسؤولين الأمميين وما لمسه من دعم قوي وواضح للحكومة وخططها للمضي في مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة الشعب اليمني. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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