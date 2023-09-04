النيجر: رئيس الوزراء الانتقالي يكشف عن مباحثات من أجل تسريع انسحاب القوات الفرنسية
التاريخ
9/4/2023 11:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 4 - 9 (كونا) -- كشف رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي مهمان الأمين زين اليوم الإثنين عن وجود مباحثات من أجل انسحاب سريع للقوات الفرنسية المتمركزة في بلاده مؤكدا رغبة حكومته في الحفاظ على تعاون دائم مع فرنسا.
وقال الأمين زين في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي إن "حكومة النيجر ألغت اتفاقات عسكرية مبرمة مع باريس وبالتالي باتت القوات الفرنسية في وضع غير قانوني" موضحا أن "المباحثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات بشكل سريع جدا".
وأضاف "ما يهمنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أمورا كثيرة إذا كان ذلك ممكنا" لافتا الى أن "الشرطة لن تخرج سفير فرنسا من مقر السفارة لكن وضعه حاليا في البلاد غير قانوني".
ولم يفوت المسؤول النيجري الفرصة للتطرق إلى العقوبات التي تعرضت لها بلاده من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) فأوضح "أننا لم نوقف الاتصالات مع المجموعة وسنواصل التواصل معها ولدينا آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق مع (إيكواس) في غضون أيام قليلة".
وأكد أن "حكومة النيجر والمجلس العسكري يعملان سويا على ضمان الأمن في البلاد" كاشفا عن أن "القوات المسلحة حققت انتصارات كبيرة منذ شهر يوليو الماضي في الحرب التي تقودها ضد الإرهابيين".
ولا تزال النيجر تخضع لعقوبات فرضتها عليها (إيكواس) للضغط على العسكريين لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي كما هددت بالتدخل عسكريا في النيجر للعودة إلى الشرعية الدستورية.
يذكر أن قادة الانقلاب العسكري في النيجر كانوا قد قاموا في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي بتعيين رجل الاقتصاد ووزير المالية الأسبق علي مهمان الأمين زين رئيسا للوزراء وهو الرجل الذي خاض جولات مفاوضات طويلة في السابق وله علاقات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN04092023000071011013ID1107006463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.