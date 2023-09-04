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النيجر: رئيس الوزراء الانتقالي يكشف عن مباحثات من أجل تسريع انسحاب القوات الفرنسية

9/4/2023 11:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 4 - 9 (كونا) -- كشف رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي مهمان الأمين زين اليوم الإثنين عن وجود مباحثات من أجل انسحاب سريع للقوات الفرنسية المتمركزة في بلاده مؤكدا رغبة حكومته في الحفاظ على تعاون دائم مع فرنسا.
وقال الأمين زين في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي إن "حكومة النيجر ألغت اتفاقات عسكرية مبرمة مع باريس وبالتالي باتت القوات الفرنسية في وضع غير قانوني" موضحا أن "المباحثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات بشكل سريع جدا".
وأضاف "ما يهمنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أمورا كثيرة إذا كان ذلك ممكنا" لافتا الى أن "الشرطة لن تخرج سفير فرنسا من مقر السفارة لكن وضعه حاليا في البلاد غير قانوني".
ولم يفوت المسؤول النيجري الفرصة للتطرق إلى العقوبات التي تعرضت لها بلاده من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) فأوضح "أننا لم نوقف الاتصالات مع المجموعة وسنواصل التواصل معها ولدينا آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق مع (إيكواس) في غضون أيام قليلة".
وأكد أن "حكومة النيجر والمجلس العسكري يعملان سويا على ضمان الأمن في البلاد" كاشفا عن أن "القوات المسلحة حققت انتصارات كبيرة منذ شهر يوليو الماضي في الحرب التي تقودها ضد الإرهابيين".
ولا تزال النيجر تخضع لعقوبات فرضتها عليها (إيكواس) للضغط على العسكريين لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي كما هددت بالتدخل عسكريا في النيجر للعودة إلى الشرعية الدستورية.
يذكر أن قادة الانقلاب العسكري في النيجر كانوا قد قاموا في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي بتعيين رجل الاقتصاد ووزير المالية الأسبق علي مهمان الأمين زين رئيسا للوزراء وهو الرجل الذي خاض جولات مفاوضات طويلة في السابق وله علاقات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية. (النهاية)

م ر / ر ج



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